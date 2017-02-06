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Петраков: ФК "Томь" намерен подписать контракт с Риерой, Йиранека в команде не будет

Спорт
6 февраля, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Йиранек, который уже выступал за томичей, ранее сказал в интервью изданию "Спорт- Экспресс", что готов помочь команде, которая оказалась в тяжелой ситуации
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Мартин Йиранек

Мартин Йиранек

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Томь" намерен подписать контракт с полузащитником Альбертом Риерой, если испанец даст на это согласие, кандидатура чеха Мартина Йиранека не рассматривается. Об этом ТАСС сообщил главный тренер томичей Валерий Петраков.

34-летний Риера присоединился к "Томи" на зимних сборах, приехав на просмотр. Йиранек, который уже выступал за томичей, ранее сказал в интервью изданию "Спорт- Экспресс", что готов помочь команде, которая оказалась в тяжелой ситуации. "Томь", которая не выплачивает зарплату игрокам и сотрудникам клуба с начала сезона, на данный момент не может заявлять новичков на вторую часть сезона из- за запрета со стороны Российского футбольного союза (РФС).

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"Альберт - игрок, который прошел хорошие клубы. Конечно, 34 года это не оптимальный возраст, но, в принципе, сейчас он выглядит достойно. Лишь бы его согласие было, а я за то, чтобы он остался в команде. Он достаточно хорошо влияет на молодых как на поле, так и вне его; нам такой игрок необходим", - прокомментировал ситуацию Петраков.

"Мы с ним разговаривали, мы познакомились осенью, он приезжал на смотрины. Думаю, у него желание есть. Главное - открыть заявку", - добавил собеседник ТАСС.

"Мартина я знаю, немножко застал его, и многие моменты мне были непонятны. Нужно было вести себя намного профессиональней. Вы знаете, я на паспорт не смотрю, поэтому здесь нужно в других аспектах делать выводы", - рассказал тренер "Томи".

После 17 туров чемпионата "Томь" занимает последнее, 16-е место место в турнирной таблице с 9 очками.

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