Боксер Проводников может провести бой с Пакьяо в России

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Руслан Проводников может провести бой против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинца Мэнни Пакьяо в России. Об этом сообщил менеджер россиянина Вадим Корнилов, слова которого приводит пресс-служба команды Industrials.

Ранее менеджер Пакьяо Боб Арум заявлял, что 38-летний филиппинский боксер проведет четыре поединка в 2017 году, один из них может пройти в России.

"Конкретного разговора о таком бое еще не было, но он действительно возможен, - сказал Корнилов. - Если Пакьяо выступит в России, то было бы интересно увидеть его в бою именно с Русланом - это была бы громкая афиша, да и среди всех российских боксеров этого веса у Проводникова, по моему мнению, наибольшие шансы на победу, думаю, несмотря на личные интересы и амбиции, многие с этим согласятся. Иначе Мэнни просто приедет, покажет, что он умеет, и уедет с победой и большой суммой денег".

Также представитель Проводникова отметил, что в случае отказа Пакьяо команда российского боксера рассмотрит другие варианты для проведения поединка на территории России, в том числе - реванша против американца Тимоти Брэдли.

На счету 33-летнего Проводникова 25 побед (18 нокаутом), пять поражений. Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью.