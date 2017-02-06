Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу увеличены на 19,1 млрд рублей

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Расходы на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года увеличены на 19,1 млрд рублей. Об этом сообщается в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Расходы на реализацию программы увеличились с 619 млрд 670,5 млн до 638 млрд 842,6 млн рублей.
Согласно документу, 350 млрд 451,1 млн будет выделено из федерального бюджета, 92 млрд 212,2 млн - из региональных бюджетов, 196 млрд 179,3 млн - юридическими лицами.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.