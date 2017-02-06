Футболист "Краснодара" Каборе включен в символическую сборную Кубка Африки

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" и сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе вошел в символическую команду Кубка африканских наций 2017 года, который завершился в Габоне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Всего в символическую сборную вошло 11 футболистов, наибольшее представительство у команды Камеруна - три игрока.

В финале турнира сборная Камеруна обыграла команду Египта со счетом 2:1 и стала последним участником Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России.