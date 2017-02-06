Футболист "Краснодара" Каборе включен в символическую сборную Кубка Африки

Объем ж/д перевозок угля в порты в январе 2017 года вырос на 20,7% - до 13 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:24
Лавров: Иран не был замечен в связях с террористами и вносит вклад в борьбу с ИГПолитика 6 февраля, 14:20
Погрузка на сети ДВЖД в январе 2017 г. снизилась на 8,8%, до 3,7 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:13
Москвичи назвали запуск МЦК и рост числа электронных госуслуг главными событиями 2016 г.Москва 6 февраля, 14:12
"Оппозиционный блок": высокие тарифы в ЖКХ спровоцировали на Украине кризис неплатежейМеждународная панорама 6 февраля, 14:12
Глава Минспорта Павел Колобков о "Лыжне России - 2017". ВидеотрансляцияСпорт 6 февраля, 14:08
Итоги деятельности Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского краяПолитика 6 февраля, 14:04
Капитан олимпийской сборной РФ по хоккею определится перед Кубком СловакииСпорт 6 февраля, 14:02
Инвесторы "Аэрофлота" обеспокоены призывами регулировать цены на билеты перевозчикаТранспорт 6 февраля, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" и сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе вошел в символическую команду Кубка африканских наций 2017 года, который завершился в Габоне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Всего в символическую сборную вошло 11 футболистов, наибольшее представительство у команды Камеруна - три игрока.
В финале турнира сборная Камеруна обыграла команду Египта со счетом 2:1 и стала последним участником Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России.