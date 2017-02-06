Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Краснодара" Каборе включен в символическую сборную Кубка Африки

Спорт
6 февраля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Всего в символическую сборную вошло 11 футболистов, наибольшее представительство у команды Камеруна - три игрока
Поделиться
Материал из 1 страницы
Шарль Каборе

Шарль Каборе

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" и сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе вошел в символическую команду Кубка африканских наций 2017 года, который завершился в Габоне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Галерея
8 фото
Футболисты сборной Камеруна
© AP Photo/Sunday Alamba

Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций

Всего в символическую сборную вошло 11 футболистов, наибольшее представительство у команды Камеруна - три игрока.

В финале турнира сборная Камеруна обыграла команду Египта со счетом 2:1 и стала последним участником Кубка конфедераций 2017 года, который пройдет в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФАС поддержала меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"
2
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
3
Путин назначил Решетникова и.о. главы Пермского края
4
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
5
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
6
Белоруссия ограничила поставки в РФ продукции одного из предприятий холдинга "Серволюкс"
7
ОБСЕ: обе стороны в Донбассе нарушают режим прекращения огня
Темы дня
Реклама