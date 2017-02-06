Российские баскетболистки сыграют с командой Латвии в стартовой встрече ЧЕ-2017

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России сыграет с командой Латвии в стартовом матче на женском чемпионате Европы 2017 года по баскетболу, который пройдет в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча группы D состоится 16 июня. На следующий день россиянки сыграют с бельгийками, а 19 июня - с командой Черногории.

В плей-офф напрямую выходят победители групп. Сборные, занявшие вторые и третьи места, проведут друг с другом четыре матча за выход в четвертьфинал.

Чемпионат Европы - 2017 пройдет с 16 по 25 июня.