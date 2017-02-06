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Фетисов: методом борьбы с допингом может стать лишение спортсменов призовых

Спорт
6 февраля, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
При этом депутат отметил, что в рамках думского комитета по спорту тема лишения спортсменов призовых за допинг не обсуждалась
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Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ("Единая Россия") не исключил, что лишение призовых денежных средств уличенных в допинге спортсменов может стать одним из методов в борьбе с употреблением запрещенных препаратов.

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"Я думаю, эта мера (лишение призовых) может стать одной из комплекса мер, который сейчас прорабатывается. Нужно этот вопрос просто проговорить, проработать", - сказал парламентарий в беседе с корр. ТАСС. По словам Фетисова, "необходимо продумывать инструменты, каким образом стимулировать спортсменов, чтобы они думали о том, что нельзя употреблять допинг, что нельзя этим заниматься".

При этом депутат отметил, что в рамках думского комитета по спорту тема лишения спортсменов призовых за допинг не обсуждалась.

На этой неделе, в четверг, комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи проведет парламентские слушания, посвященные вопросам предотвращения использования допинга в спорте. Тема слушаний - "Правовое регулирование предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, а также защиты прав и законных интересов спортсменов, тренеров, специалистов по спортивной медицине или иных специалистов в области спорта".

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