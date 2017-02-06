Источник: ФК "Крылья Советов" заинтересован в приобретении нападающего Салибура

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Крылья Советов" заинтересован в приобретении нападающего французского "Генгама" Янниса Салибура. Об этом ТАСС рассказал источник в самарском клубе.

"Клуб действительно заинтересован в приобретении Салибура, но осуществить этот переход будет достаточно тяжело", - сказал источник.

Ранее в интервью ТАСС министр спорта Самарской области и председатель совета директоров "Крыльев" Дмитрий Шляхтин отметил, что клуб испытывает некоторые проблемы в подписании нового нападающего для команды.

В нынешнем сезоне в состав "Генгама" Салибур провел 21 матч в чемпионате Франции и забил пять голов.