Источник: ФК "Крылья Советов" заинтересован в приобретении нападающего Салибура

Объем ж/д перевозок угля в порты в январе 2017 года вырос на 20,7% - до 13 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:24
Лавров: Иран не был замечен в связях с террористами и вносит вклад в борьбу с ИГПолитика 6 февраля, 14:20
Погрузка на сети ДВЖД в январе 2017 г. снизилась на 8,8%, до 3,7 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:13
Москвичи назвали запуск МЦК и рост числа электронных госуслуг главными событиями 2016 г.Москва 6 февраля, 14:12
"Оппозиционный блок": высокие тарифы в ЖКХ спровоцировали на Украине кризис неплатежейМеждународная панорама 6 февраля, 14:12
Глава Минспорта Павел Колобков о "Лыжне России - 2017". ВидеотрансляцияСпорт 6 февраля, 14:08
Итоги деятельности Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского краяПолитика 6 февраля, 14:04
Капитан олимпийской сборной РФ по хоккею определится перед Кубком СловакииСпорт 6 февраля, 14:02
Инвесторы "Аэрофлота" обеспокоены призывами регулировать цены на билеты перевозчикаТранспорт 6 февраля, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Крылья Советов" заинтересован в приобретении нападающего французского "Генгама" Янниса Салибура. Об этом ТАСС рассказал источник в самарском клубе.
"Клуб действительно заинтересован в приобретении Салибура, но осуществить этот переход будет достаточно тяжело", - сказал источник.
Ранее в интервью ТАСС министр спорта Самарской области и председатель совета директоров "Крыльев" Дмитрий Шляхтин отметил, что клуб испытывает некоторые проблемы в подписании нового нападающего для команды.
В нынешнем сезоне в состав "Генгама" Салибур провел 21 матч в чемпионате Франции и забил пять голов.