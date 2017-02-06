Совет директоров КХЛ обсудит будущее "Медвешчака" в лиге с другими клубами

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обсудит ситуацию с будущим хорватского клуба "Медвешчак" в лиге на своем заседании вместе с другими клубами в конце сезона. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров, первый президент КХЛ Александр Медведев.

Ранее "Медвешчак" сообщил, что в конце февраля-начале марта примет решение об участии в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. Параллельно клуб рассматривает вариант выступления вместо КХЛ в австрийской хоккейной лиге.

"Будущее "Медвешчака" будет обсуждаться на совете директоров КХЛ вместе со всеми другими клубами. Мы не будем снижать стандарты лиги, иначе это обернется большими проблемами. Поэтому на совете директоров будут тщательно рассматриваться заявки, - сказал Медведев. - У клубов должны быть гарантии, подкрепленные документами о финансовых возможностях, спонсорах и прочим".

Клуб из Загреба потерял все шансы на выход в плей-офф. Команду покинула группа игроков, а также главный тренер. На последний матч с "Витязем" "Медвешчак" заявил из полевых игроков только трех защитников и 10 нападающих.