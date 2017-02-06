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Бобков: вызов в олимпийскую сборную РФ не выбьет из колеи перед матчами КХЛ

Спорт
6 февраля, 14:45 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 6, февраля. /ТАСС
Голкипер отметил, что для него будет плюсом то, что клуб заключительные матчи регулярного чемпионата проведет проведет в европейской части России
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Игорь Бобков

Игорь Бобков

© Артем Коротаев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 февраля. /ТАСС/. Выступление за олимпийскую сборную России не выбьет вратаря "Адмирала" Игоря Бобков из игрового ритма перед решающими матчами владивостокского клуба в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение высказал Бобков журналистам.

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"Адмирал" находится на седьмом месте в Восточной конференции, но еще не гарантировал себе участия в плей- офф. Заключительные матчи клуб проведет в Ярославле, Москве и в подмосковном Чехове. Бобков был вызван в олимпийскую сборную России на Кубок Словакии, матчи которого пройдут 9-11 февраля.

"Понятно, что сейчас в КХЛ боремся за плей-офф: у некоторых ребят выходные, меня пригласили в сборную, но это не выбьет из колеи. Стараемся держать себя в форме, тем более когда ты играешь постоянно, чувствуешь себя в тонусе, - сказал Бобков. - Будет три дня тренировок, стараемся держать игровой ритм. Игры будут, будет попроще, а там вернемся и будем в форме".

Также голкипер отметил, что для него будет плюсом то, что клуб заключительные матчи регулярного чемпионата проведет проведет в европейской части России. "Сразу после турнира в Словакии у нас игра в Ярославле, прилетим, сядем на автобус с командой и поедем", - добавил он.

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