Министр спорта РФ Колобков намерен принять участие в "Лыжне России - 2017"

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МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Министр спорта РФ Павел Колобков намерен выйти на старт Всероссийской массовой гонки "Лыжня России - 2017". Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.
"Я и сам намерен принять участие в гонке, сейчас усиленно готовлюсь к прохождению трассы", - сказал он.
Глава спортивного ведомства планирует принять участие в гонке в подмосковной Яхроме, где пройдет центральный старт "Лыжни России" этого года.
Гонка пройдет 11 февраля 2017 года в 74 регионах страны. "Лыжня России" является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В этом году ее участниками станут более 1,5 млн человек. В рамках мероприятия запланировано развертывание информационных центров физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также выполнение нормативов по лыжным гонкам среди населения.