Вяльбе: время неудачных выступлений лыжниц сборной РФ нужно просто пережить

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МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Неудовлетворительные результаты, которые демонстрирует женская сборная России по лыжным гонкам, связаны с целой группой факторов, этот неудачный этап нужно просто пережить. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
"Надо пережить этот неудачный этап. Не может быть так, что бегут хорошо и мужчины, и женщины, посмотрите, как это было в разных странах. У нас появились молодые девчонки, талантливые, без хронических болезней. У нас хороший тренерский состав, квалифицированный медицинский штаб, но, к сожалению, не все от этого зависит", - сказала Вяльбе.
На прошедшем этапе Кубка мира в корейском Пхенчхане российские лыжницы не смогли завоевать ни одной медали.