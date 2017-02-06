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К ЧМ-2018 выпустят 250 тыс. марок с талисманом турнира волком Забивакой

Спорт
6 февраля, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Почтовый блок размером 102×71 мм, содержащий марку размером 30×42 мм, номиналом 100 руб., изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Марка с официальным талисманом чемпиона мира по футболу в 2018 году волком Забивакой выйдет в почтовое обращение тиражом 250 тысяч экземпляров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

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"7 февраля в почтовое обращение выйдет почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира. Почтовый блок размером 102×71 мм, содержащий марку размером 30×42 мм, номиналом 100 руб., изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи, где 7 февраля пройдет церемония.

Кампания по выбору официального талисмана ЧМ-2018 стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов, затем специальное жюри отобрало трех финалистов - волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого был объявлен победитель, - им стал волк по имени Забивака.

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