К ЧМ-2018 выпустят 250 тыс. марок с талисманом турнира волком Забивакой

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Марка с официальным талисманом чемпиона мира по футболу в 2018 году волком Забивакой выйдет в почтовое обращение тиражом 250 тысяч экземпляров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"7 февраля в почтовое обращение выйдет почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира. Почтовый блок размером 102×71 мм, содержащий марку размером 30×42 мм, номиналом 100 руб., изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России", - сказал собеседник агентства.
По его словам, дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи, где 7 февраля пройдет церемония.
Кампания по выбору официального талисмана ЧМ-2018 стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов, затем специальное жюри отобрало трех финалистов - волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого был объявлен победитель, - им стал волк по имени Забивака.