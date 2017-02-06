"Урал" просматривает футболиста Абдуллу Джафара

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" просматривает 18-летнего нападающего Абдуллу Джафара. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста из Буркина-Фасо Дмитрий Селюк.

"Джафар находится на просмотре в "Урале". Сейчас сложно сказать, будет ли подписан контракт или нет", - сказал он.

В понедельник Джафар принял участие в товарищеском матче команды с "Уфой", отыграв первый тайм.

По информации ТАСС, на просмотре в екатеринбургской команде также находится 20-летний защитник молодежной сборной Грузии Джемал Табидзе. Права на игрока принадлежат бельгийскому "Генту".

Джафар принял участие в первом зимнем сборе московского ЦСКА и сыграл в товарищеском матче со швейцарским "Воленом" (3:0). Позднее, после отъезда глава селекционного отдела Олег Яровинский заявил журналистам, что форвард из Буркина-Фасо понравился армейцам "по определенным качествам", однако клуб решил сделать ставку на собственных воспитанников.