Чемпион мира по регби 1995 года Йост ван дер Вестхузен скончался на 46-м году жизни

Комиссия спортсменов ПКР критически высказалась по поводу отстранения спортсменов РФСпорт 6 февраля, 17:29
Дарите книги с любовью!Новости агентства 6 февраля, 17:29
Все на старт: в массовой гонке "Лыжня России" примут участие более 1,5 млн человекСпорт 6 февраля, 17:19
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в ЛондонеМеждународная панорама 6 февраля, 17:07
Олимпийский чемпион 2012 года борец Отарсултанов выступит на Кубке мира в ИранеСпорт 6 февраля, 17:05
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"Происшествия 6 февраля, 17:03
ФАС одобрила ходатайство "Мегафона" о покупке доли в Mail.ru GroupЭкономика и бизнес 6 февраля, 16:58
ФСС: проблемы с обеспечением инвалидов колясками связаны с дефицитом бюджетаСоциальное страхование 6 февраля, 16:55
ФК "Динамо" подтвердил интерес к полузащитнику Мохаммеду РабиуСпорт 6 февраля, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по регби 1995 года в составе сборной ЮАР Йост ван дер Вестхузен скончался в возрасте 45 лет в результате тяжелой болезни. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Отмечается, что с 2011 года спортсмен страдал заболеванием двигательных нейронов, характеризующееся ослаблением мышц и параличом.
Вестхузен длительное время был капитаном национальной команды, он провел 89 матче в составе сборной. Принял участие в трех чемпионатах мира.
В 2007 году был введен в Зал регбийной славы.