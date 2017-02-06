СМИ: бывший футболист "Зенита" Хусти перешел в китайский "Чаньчунь Ятай"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Полузащитник немецкого футбольного клуба "Айнтрахт Франкфурт" Сабольч Хусти перешел в китайский "Чанчунь Ятай". Об этом сообщает портал transfermarkt.

Подробности сделки не разглашаются. Хусти уже выступал за китайскую команды в 2014-2015 годах.

Венгерский полузащитник с 2009 по 2012 год играл за санкт-петербургский "Зенит", в составе которого провел 58 матчей и забил семь голов.