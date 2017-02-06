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СМИ: бывший футболист "Зенита" Хусти перешел в китайский "Чаньчунь Ятай"

Спорт
6 февраля, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Подробности сделки не разглашаются
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Полузащитник немецкого футбольного клуба "Айнтрахт Франкфурт" Сабольч Хусти перешел в китайский "Чанчунь Ятай". Об этом сообщает портал transfermarkt.

Подробности сделки не разглашаются. Хусти уже выступал за китайскую команды в 2014-2015 годах.

Венгерский полузащитник с 2009 по 2012 год играл за санкт-петербургский "Зенит", в составе которого провел 58 матчей и забил семь голов.

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