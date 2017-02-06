СМИ: "Реал" может вступить в европейскую суперлигу из-за переноса матча с "Сельтой"

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мадридский футбольный клуб "Реал" пригрозил вступить в европейскую суперлигу из-за переноса выездного матча 21-го тура чемпионата Испании с "Сельтой". Об этом сообщает As.
В "Реале" считают, что матч мог состояться, невзирая на погодные условия, которые нанесли повреждения домашней арене "Сельте". По мнению руководства мадридцев, неполадки можно было устранить до начала матча и если бы встреча проводилась в другом европейском городе, то альтернатива была бы найдена. Поэтому речь зашла о вступлении клуба в европейскую лигу.
Первые предложения о создании нового турнира (аналог Евролиги или суперлиги) появились в 1998 году. Тогда итальянская спортивная компания "Медиа партнерз" вела переговоры с ведущими клубами Европы, среди которых значились "Манчестер Юнайтед" и "Милан", о вступлении в турнир, однако Международная федерация футбола (ФИФА) жестко отреагировала на это предложение, пригрозив национальным федерациям, игрокам и клубам дисквалификацией в случае вступления в новое соревнование.
Вместо этого усилиями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был расширен групповой этап Лиги чемпионов (с 24 до 32 команд), а также учреждена Лига Европы в качестве второго по значимости клубного турнира под эгидой организации.