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Вяльбе: состав сборной России по лыжным гонкам может быть объявлен за день до старта ЧМ

Спорт
6 февраля, 16:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
По словам главы ФЛГР, отстраненные лыжники тренируются с основным составом и готовятся к стартам
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Министр спорта РФ Павел Колобков и глава ФЛГР Елена Вяльбе

Министр спорта РФ Павел Колобков и глава ФЛГР Елена Вяльбе

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Окончательная заявка сборной России по лыжным гонкам на чемпионат мира в финском Лахти может быть сформирована за день до старта турнира из-за ожидания решения по участию шести отстраненных лыжников национальной команды. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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23 декабря было объявлено, что шесть лыжников сборной России (Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова) были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Решение по всем шести спортсменам должна вынести Международная федерация лыжного спорта.

"Может так получиться, что состав станет известен за сутки до начала чемпионата мира. Международная федерация разрешила нам оставить в заявке пять свободных мест в том случае, если решение будет вынесено до начала гонок. Пока никакого ответа из ФИС нам не поступало", - сказала Вяльбе.

По словам главы ФЛГР, отстраненные лыжники тренируются с основным составом и готовятся к стартам.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Лахти с 22 февраля по 5 марта.

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