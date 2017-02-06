Вяльбе: состав сборной России по лыжным гонкам может быть объявлен за день до старта ЧМ

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Окончательная заявка сборной России по лыжным гонкам на чемпионат мира в финском Лахти может быть сформирована за день до старта турнира из-за ожидания решения по участию шести отстраненных лыжников национальной команды. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

23 декабря было объявлено, что шесть лыжников сборной России (Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова) были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Решение по всем шести спортсменам должна вынести Международная федерация лыжного спорта.

"Может так получиться, что состав станет известен за сутки до начала чемпионата мира. Международная федерация разрешила нам оставить в заявке пять свободных мест в том случае, если решение будет вынесено до начала гонок. Пока никакого ответа из ФИС нам не поступало", - сказала Вяльбе.

По словам главы ФЛГР, отстраненные лыжники тренируются с основным составом и готовятся к стартам.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Лахти с 22 февраля по 5 марта.