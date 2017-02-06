Геркус: Шпинев и Кузьмичев не принимали участия в переговорах Миранчука с "Локомотивом"

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МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука Вадим Шпинев и бывший директор академии железнодорожников Владимир Кузьмичев не принимали никакого участия в переговорах по контракту футболиста с клубом. Об этом ТАСС сообщил президент московского клуба Илья Геркус.
Ранее Шпинев в интервью изданию "Советский спорт" заявил, что "Локомотив" сам вынудил 21-летнего игрока не оставаться в команде. Причиной этому послужило отношение клуба к футболисту, который обсуждал контракт в присутствии своей мамы. По словам Шпинева, "Локомотив" отметил, что на данный момент Миранчук не достоин финансовых условий, которые предлагались изначально.
Кузьмичев в интервью порталу Life.ru заявил, что стороны в переговорах пытаются договориться, но он не берется загадывать, "как в очередной раз поведут себя руководители клуба". При этом отметил, что если сейчас договориться не получится, то "вопрос будет отложен минимум до лета".
"Господа Кузьмичев и Шпинев, комментирующие ход переговоров между футбольным клубом "Локомотив" и игроком "Локомотива" Алексеем Миранчуком, никакого участия в этих переговорах не принимали", - сказал Геркус.
Миранчук выступает за основной состав "Локомотива" с 2013 года. В его активе четыре матча и один гол за сборную России.