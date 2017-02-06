Оргкомитет ЧМ по бенди извинился за накладки при исполнении гимна России

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею с мячом 2017 года принес извинения за накладки при исполнении гимна России перед финальным матчем. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В финале российская команда уступила хозяевам турнира команде Швеции со счетом 3:4. Во время исполнения гимна России певица запнулась, после чего допустила ряд неточностей в исполнении. Позднее ряд СМИ сообщил, что болельщики освистали певицу. При этом президент Международной федерации бенди, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник отметил, что исполнительницу никто не освистывал.
"От имени организации мы приносим извинения за технические проблемы, возникшие при исполнении гимна РФ, - говорится в сообщении. - Техническая проблема вызвала эхо в наушнике певицы, что помешало исполнению".