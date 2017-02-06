Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оргкомитет ЧМ по бенди извинился за накладки при исполнении гимна России

Спорт
6 февраля, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
В финале сборная России уступила хозяевам турнира команде Швеции со счетом 3:4
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JANERIK HENRIKSSON

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею с мячом 2017 года принес извинения за накладки при исполнении гимна России перед финальным матчем. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Latest news/YouTube

В финале российская команда уступила хозяевам турнира команде Швеции со счетом 3:4. Во время исполнения гимна России певица запнулась, после чего допустила ряд неточностей в исполнении. Позднее ряд СМИ сообщил, что болельщики освистали певицу. При этом президент Международной федерации бенди, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник отметил, что исполнительницу никто не освистывал.

"От имени организации мы приносим извинения за технические проблемы, возникшие при исполнении гимна РФ, - говорится в сообщении. - Техническая проблема вызвала эхо в наушнике певицы, что помешало исполнению".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
2
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
3
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
4
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
5
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
6
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама