ФК "Динамо" подтвердил интерес к полузащитнику Мохаммеду Рабиу

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" рассматривает возможность приглашения на сбор команды ганского полузащитника Мохаммеда Рабиу. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор футбольного клуба Евгений Кречетов.
Ранее в понедельник об интересе бело-голубых к 27-летнему игроку сообщило издание "Спорт-Экпресс".
"Мы рассматриваем такую возможность, но окончательного решения нет", - прокомментировал ситуацию Кречетов.
Перед началом текущего сезона Рабиу на правах свободного агента подписал контракт с "Анжи". В декабре, после смены основного акционера махачкалинский клуб объявил о том, что готов расстаться с ведущими игроками, в том числе Рабиу. В текущем сезоне ганец не принимал участие в официальных играх. С 2013 по 2016 год Рабиу выступал за краснодарскую "Кубань" (51 матч, один гол).