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Олимпийский чемпион 2012 года борец Отарсултанов выступит на Кубке мира в Иране

Спорт
6 февраля, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Чемпион Европы 2012 года Алан Гогаев будет представлять Россию в категории до 65 кг
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Джамал Отарсултанов

Джамал Отарсултанов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года Джамал Отарсултанов примет участие на Кубке мира по вольной борьбе, который пройдет 16-17 февраля в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Федерация спортивной борьбы России.

Отарсултанов выступает в весовой категории до 61 кг. Чемпион Европы 2012 года Алан Гогаев будет представлять Россию в категории до 65 кг.

Полностью состав национальной сборной выглядит следующим образом: до 57 кг - Артем Гебеков, Зелимхан Абакаров; до 61 кг - Джамал Отарсултанов, Виктор Рассадин; до 65 кг - Алан Гогаев, Чермен Валиев; до 70 кг - Алибек Акбаев, Магомедхабиб Кадимагомедов; до 74 кг - Ацамаз Санакоев, Радик Валиев; до 86 кг - Владислав Валиев, Ахмед Магамаев; до 97 кг - Юрий Белоновский, Расул Магомедов; до 125 кг - Владислав Байцаев, Мухамагази Магомедов.

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