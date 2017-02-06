Олимпийский чемпион 2012 года борец Отарсултанов выступит на Кубке мира в Иране

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года Джамал Отарсултанов примет участие на Кубке мира по вольной борьбе, который пройдет 16-17 февраля в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Федерация спортивной борьбы России.

Отарсултанов выступает в весовой категории до 61 кг. Чемпион Европы 2012 года Алан Гогаев будет представлять Россию в категории до 65 кг.

Полностью состав национальной сборной выглядит следующим образом: до 57 кг - Артем Гебеков, Зелимхан Абакаров; до 61 кг - Джамал Отарсултанов, Виктор Рассадин; до 65 кг - Алан Гогаев, Чермен Валиев; до 70 кг - Алибек Акбаев, Магомедхабиб Кадимагомедов; до 74 кг - Ацамаз Санакоев, Радик Валиев; до 86 кг - Владислав Валиев, Ахмед Магамаев; до 97 кг - Юрий Белоновский, Расул Магомедов; до 125 кг - Владислав Байцаев, Мухамагази Магомедов.