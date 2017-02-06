Олимпийский чемпион 2012 года борец Отарсултанов выступит на Кубке мира в Иране

Дарите книги с любовью!Новости агентства 6 февраля, 17:29
Все на старт: в массовой гонке "Лыжня России" примут участие более 1,5 млн человекСпорт 6 февраля, 17:19
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в ЛондонеМеждународная панорама 6 февраля, 17:07
Олимпийский чемпион 2012 года борец Отарсултанов выступит на Кубке мира в ИранеСпорт 6 февраля, 17:05
ФАС одобрила ходатайство "Мегафона" о покупке доли в Mail.ru GroupЭкономика и бизнес 6 февраля, 16:58
ФСС: проблемы с обеспечением инвалидов колясками связаны с дефицитом бюджетаСоциальное страхование 6 февраля, 16:55
ФК "Динамо" подтвердил интерес к полузащитнику Мохаммеду РабиуСпорт 6 февраля, 16:54
Асад: страны Евросоюза сами изолировали себя от сирийского урегулированияМеждународная панорама 6 февраля, 16:47
Геркус: Шпинев и Кузьмичев не принимали участия в переговорах Миранчука с "Локомотивом"Спорт 6 февраля, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года Джамал Отарсултанов примет участие на Кубке мира по вольной борьбе, который пройдет 16-17 февраля в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Федерация спортивной борьбы России.
Отарсултанов выступает в весовой категории до 61 кг. Чемпион Европы 2012 года Алан Гогаев будет представлять Россию в категории до 65 кг.
Полностью состав национальной сборной выглядит следующим образом: до 57 кг - Артем Гебеков, Зелимхан Абакаров; до 61 кг - Джамал Отарсултанов, Виктор Рассадин; до 65 кг - Алан Гогаев, Чермен Валиев; до 70 кг - Алибек Акбаев, Магомедхабиб Кадимагомедов; до 74 кг - Ацамаз Санакоев, Радик Валиев; до 86 кг - Владислав Валиев, Ахмед Магамаев; до 97 кг - Юрий Белоновский, Расул Магомедов; до 125 кг - Владислав Байцаев, Мухамагази Магомедов.