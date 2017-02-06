Команда Квята "Торо Россо" представит новый болид 26 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо", за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, представит новый болид команды 26 февраля на трассе в Барселоне. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

На торжественном мероприятии выступят пилоты команды - Квят и Карлос Сайнс-младший, а также руководитель конюшни Франц Тост.

Ранее стало известно, что новый болид прошел краш-тесты Международной автомобильной федерации (FIA).

Первый этап чемпионата "Формулы-1" 2017 года - Гран-при Австралии - пройдет 24-26 марта.