Команда Квята "Торо Россо" представит новый болид 26 февраля

Дарите книги с любовью!Новости агентства 6 февраля, 17:29
Все на старт: в массовой гонке "Лыжня России" примут участие более 1,5 млн человекСпорт 6 февраля, 17:19
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в ЛондонеМеждународная панорама 6 февраля, 17:07
Олимпийский чемпион 2012 года борец Отарсултанов выступит на Кубке мира в ИранеСпорт 6 февраля, 17:05
ФАС одобрила ходатайство "Мегафона" о покупке доли в Mail.ru GroupЭкономика и бизнес 6 февраля, 16:58
ФСС: проблемы с обеспечением инвалидов колясками связаны с дефицитом бюджетаСоциальное страхование 6 февраля, 16:55
ФК "Динамо" подтвердил интерес к полузащитнику Мохаммеду РабиуСпорт 6 февраля, 16:54
Асад: страны Евросоюза сами изолировали себя от сирийского урегулированияМеждународная панорама 6 февраля, 16:47
Геркус: Шпинев и Кузьмичев не принимали участия в переговорах Миранчука с "Локомотивом"Спорт 6 февраля, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо", за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, представит новый болид команды 26 февраля на трассе в Барселоне. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
На торжественном мероприятии выступят пилоты команды - Квят и Карлос Сайнс-младший, а также руководитель конюшни Франц Тост.
Ранее стало известно, что новый болид прошел краш-тесты Международной автомобильной федерации (FIA).
Первый этап чемпионата "Формулы-1" 2017 года - Гран-при Австралии - пройдет 24-26 марта.