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Комиссия спортсменов ПКР критически высказалась по поводу отстранения спортсменов РФ

Спорт
6 февраля, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Спортсмены на заседании комиссии подчеркнули необходимость более тесного взаимодействия с Аппаратом ПКР в продолжении работы по восстановлению членства организации в МПК
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Глава ПКР Владимир Лукин

Глава ПКР Владимир Лукин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Паралимпийского комитета России (ПКР) критически высказалась по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

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Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) ответил отказом на просьбу Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Играм-2018. При этом МПК отметил, что Россия сохраняет возможность получить квоты на Игры благодаря двустороннему приглашению и освободившихся квот.

Спортсмены на заседании комиссии подчеркнули необходимость более тесного взаимодействия с Аппаратом ПКР в продолжении работы по восстановлению членства ПКР в МПК, поддержали решение ПКР о продолжении подготовки российских спортсменов к летним и зимним Паралимпийским играм, реализации пунктов критериев восстановления членства, взаимодействия ПКР с международными федерациями и Независимой общественной антидопинговой комиссии, возглавляемой Виталием Смирновым, защиты интересов отдельных спортсменов с учетом российского и международного законодательства. Кроме того, спортсмены отметили, что государственной системы поддержки допинга в России не существовало и не существует, вместе с тем они ясно и четко заявили о том, что допингу не должно быть места в спорте, поскольку это угроза для жизни и здоровья каждого атлета, и компрометация принципов Fair play.

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"Ситуация для всех российских спортсменов-паралимпийцев складывается сейчас достаточно непростая, но ни в коем случае нельзя падать духом, - сказала вице-президент ПКР Рима Баталова. - Необходимо запастись выдержкой и терпением, еще больше сплотиться и стараться всем качественно и с полной отдачей выполнять свою работу. Мы будем использовать все возможные инструменты и все имеющиеся у нас средства, чтобы обеспечить участие наших спортсменов в международных соревнованиях, в том числе и в зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Хотелось бы, чтобы все наши спортсмены имели возможность стоять на пьедестале, защищать честь нашей страны на международном уровне, видеть, как поднимается флаг России в честь наших побед и слушать гимн нашей великой державы".

МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де- Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.

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