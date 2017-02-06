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Финал Универсиады по хоккею между сборными РФ и Канады начался с 20-минутным опозданием

Спорт
6 февраля, 17:33 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Во время разминки хоккеистки обратили внимание на небольшое повреждение ледового покрытия в центральном круге
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© almaty2017.com

АЛМА-АТА, 6 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Финальный матч женского хоккейного турнира Универсиады между сборными России и Канады начался с 20-минутным опозданием из-за проблем со льдом во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака в Алма-Ате. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

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Матч должен был начаться в 17:00 мск. Во время разминки хоккеистки обратили внимание на небольшое повреждение ледового покрытия в центральном круге. Соперницам после выхода на арену пришлось дополнительно разминаться, пока организаторы устраняли проблему. Игра началась спустя 20 минут.

Ранее на этом льду в матче за третье место играли женские сборные США и Китая, тогда проблем со льдом не было.

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