Болельщики дортмундской "Боруссии" устроили беспорядки перед матчем с "Лейпцигом"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Болельщики немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) устроили беспорядки на улицах города перед домашним матчем национального чемпионата против "Лейпцига". Об этом сообщает немецкая газета Sport Bild.

Отмечается, что многочисленные фанатские группировки хозяев пытались остановить автобус с футболистами "Лейпцига", но им не дали этого сделать сотрудники местной полиции. После этого болельщики "Боруссии", вооружившись камнями и бутылками, начали нападать на поклонников "Лейпцига", в числе которых также были женщины и дети. По предварительным данным, число пострадавших составляет порядка десяти человек, уже возбуждено 28 уголовных дел в отношении правонарушителей.

Руководство "Боруссии" осудило подобное поведение болельщиков. "Наш глубоко сожалеет о содеянном, мы осуждаем подобные действия со стороны наших болельшиков", - говорится в заявлении дортмундского клуба.

Субботний матч завершился победой "Боруссии" со счетом 1:0.