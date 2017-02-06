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Болельщики дортмундской "Боруссии" устроили беспорядки перед матчем с "Лейпцигом"

Спорт
6 февраля, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Отмечается, что многочисленные фанатские группировки хозяев пытались остановить автобус с футболистами "Лейпцига", но им не дали этого сделать сотрудники местной полиции
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© EPA/BERND THISSEN

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Болельщики немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) устроили беспорядки на улицах города перед домашним матчем национального чемпионата против "Лейпцига". Об этом сообщает немецкая газета Sport Bild.

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Отмечается, что многочисленные фанатские группировки хозяев пытались остановить автобус с футболистами "Лейпцига", но им не дали этого сделать сотрудники местной полиции. После этого болельщики "Боруссии", вооружившись камнями и бутылками, начали нападать на поклонников "Лейпцига", в числе которых также были женщины и дети. По предварительным данным, число пострадавших составляет порядка десяти человек, уже возбуждено 28 уголовных дел в отношении правонарушителей.

Руководство "Боруссии" осудило подобное поведение болельщиков. "Наш глубоко сожалеет о содеянном, мы осуждаем подобные действия со стороны наших болельшиков", - говорится в заявлении дортмундского клуба.

Субботний матч завершился победой "Боруссии" со счетом 1:0.

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