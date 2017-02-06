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Трамп почти точно предсказал итог Супербоула

Спорт
6 февраля, 18:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
В финальном матче по американскому футболу "Нью-Инглэнд Пэтриотс" победили "Атланту Фэлконс" со счетом 34:28
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© EPA/ANDREW GOMBERT

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп практически верно предсказал исход Супербоула - воскресного финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ), почти точно назвав итоговую разницу в очках. На это обращают внимание американские СМИ, комментируя сенсационный результат встречи между "Нью-Инглэнд Пэтриотс" и "Атланта Фэлконс", состоявшейся в Хьюстоне (штат Техас).

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В предматчевом интервью телеканалу Fox News в ответ на настойчивые требования дать свой прогноз Трамп сказал, что победят "новоанглийские патриоты", причем разница в счете составит 8 очков. В итоге матч закончился со счетом 34:28 в дополнительное время в пользу "Пэтриотс".

При этом в начале второй половины они проигрывали с разницей в 25 очков, но затем сумели сравнять счет, а в дополнительное время и вырвать победу. Ничего подобного никогда прежде не случалось. Пресса США называет этот матч "эпохальным", а главного тренера и ведущего разыгрывающего игрока "патриотов" - лучшими за всю историю американского футбола.

По накалу страстей и непредсказуемости финальный матч сравнивают с недавней президентской предвыборной гонкой в США, которую вопреки всем прогнозам выиграл Трамп. Сторонники президента указывают, что и в оценке соотношения сил на поле он оказался точнее множества специалистов-профессионалов.

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