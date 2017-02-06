Под Парижем появятся улицы в честь российских шахматистов Карпова и Крамника

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ПАРИЖ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Имена двух российских гроссмейстеров - Анатолия Карпова и Владимира Крамника - появятся в названиях улиц в парижском пригороде Аньер. Такое решение принял городской совет по инициативе мэра Манюэля Аэшлиманна, уже давно являющегося поклонником шахмат.
Идея назвать улицы в честь российских гроссмейстеров пришла после того, как в минувшем году Анатолий Карпов лично приехал в Аньер, чтобы провести сеанс одновременной игры с учениками местного шахматного клуба в рамках Дней Москвы во французской столице.
"Российские шахматисты всегда были в числе лучших игроков мира, неизменно одерживая блестящие победы на международных турнирах. Это отличный пример для молодежи", - убежден мэр Аньера.
Анатолий Карпов получил звание гроссмейстера, когда ему не было и 20 лет - в 1970 году после победы на чемпионате мира среди юношей. А уже в 1975 году он стал чемпионом мира. В 1978 и 1981 годах Карпов отстоял свое чемпионское звание в поединках с Виктором Корчным, который несколькими годами ранее покинул СССР и стал представлять Швейцарию.
Владимир Крамник, 14-й чемпион мира, также не нуждается в представлении во Франции, где он является частым гостем на различных шахматных турнирах. Вдобавок, Крамник женат на французской журналистке Мари-Лор Жермон, от которой у него двое детей.