Квалификационные турниры по керлингу на ОИ-2018 пройдут в декабре в Чехии

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Всемирная федерация керлинга (WCF) определила, что мужские и женские квалификационные турнира на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 5 по 10 декабря в чешском Пльзене. Об этом сообщает пресс-служба Федерации керлинга России.
В турнире примут участие восемь мужских и женских команд, и те сборные, которые займут первые и вторые места, завоюют путевки на Олимпийские зимние игры 2018 года.
"Я рада подтвердить, что квалификационный турнир на Олимпийские игры пройдет в городе Пльзень в Чехии, - сказала президент WCF Кейт Кейтнесс. - Я не сомневаюсь, что Ассоциация керлинга Чехии сделает все, чтобы этот турнир прошел на самом высоком уровне".
В квалификационном турнире примут участие те команды, которые не смогли завоевать нужное количество очков, участвуя в чемпионатах мира в 2016 и в 2017 годах.