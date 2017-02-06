Сборная России по вольной борьбе попала в одну группу с командой США на КМ в Иране

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе попала в группу А на Кубке мира в Иране, в которой встретится с командами США, Грузии и Азербайджана. Таковы итоги жеребьевки турнира, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
В группу B вошли сборные Ирана, Турции, Индии и Монголии.
Кубок мира пройдет с 16 по 17 февраля.