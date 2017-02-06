Тимур Лепсая стал гендиректором ФК "Балтика"

Хоккеистка Сорокина: выиграли Универсиаду, несмотря на то, что канадки нас "душили"Спорт 6 февраля, 20:20
Матыцин: символично, что победу в общем зачете Универсиады России принесли хоккеисткиСпорт 6 февраля, 20:13
Артист Юрий Стоянов стал лауреатом премии имени Владислава СтржельчикаКультура 6 февраля, 20:12
Бесплатная приватизация будет продлена до 2019 года или бессрочноЭкономика и бизнес 6 февраля, 20:12
Fox: Трамп обвинил "людей Обамы" в утечках информации о его телефонных разговорахМеждународная панорама 6 февраля, 20:08
Нападающий "Баварии" Левандовски в шестой раз подряд признан футболистом года в ПольшеСпорт 6 февраля, 20:07
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройствомЭкономика и бизнес 6 февраля, 20:00
Под Парижем появятся улицы в честь российских шахматистов Карпова и КрамникаСпорт 6 февраля, 19:55
ОБСЕ фиксирует движение украинских РСЗО у линии соприкосновения в ДонбассеМеждународная панорама 6 февраля, 19:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 6 февраля. /Корр.ТАСС Владимир Нуякшев/. Генеральным директором футбольного клуба "Балтика" стал Тимур Лепсая. Такое решение было принято в понедельник на заседании совета директоров клуба, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
"По итогам выступления "Балтики" в Футбольной национальной лиги сезона-2016/17 советом директоров были приняты кадровые решения по укреплению руководящего и игрового состава. На совещании согласована кандидатура Тимура Лепсая на пост генерального директора клуба", - говорится в сообщении.
"Главная задача, поставленная перед командой - сохранить прописку в ФНЛ. Цель непростая, но поскольку правительство во главе с Антоном Алихановым проявляет огромный интерес и деятельное участие в судьбе клуба, мы приложим максимум усилий и сделаем все, чтобы калининградцы не остались без большого футбола", - отметил Лепсая.
Новый гендиректор "Балтики" также сообщил, что в настоящее время для укрепления игрового состава идут переговоры с рядом сильных футболистов.
Лепсая окончил Государственный университет управления. В должности начальника спортивного отдела работал в футбольном клубе "Сатурн". Возглавлял консалтинговое агентство Innovation Sports Technologies.
После 24 туров текущего чемпионата ФНЛ "Балтика" с 17 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.