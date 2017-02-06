Тимур Лепсая стал гендиректором ФК "Балтика"

КАЛИНИНГРАД, 6 февраля. /Корр.ТАСС Владимир Нуякшев/. Генеральным директором футбольного клуба "Балтика" стал Тимур Лепсая. Такое решение было принято в понедельник на заседании совета директоров клуба, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"По итогам выступления "Балтики" в Футбольной национальной лиги сезона-2016/17 советом директоров были приняты кадровые решения по укреплению руководящего и игрового состава. На совещании согласована кандидатура Тимура Лепсая на пост генерального директора клуба", - говорится в сообщении.

"Главная задача, поставленная перед командой - сохранить прописку в ФНЛ. Цель непростая, но поскольку правительство во главе с Антоном Алихановым проявляет огромный интерес и деятельное участие в судьбе клуба, мы приложим максимум усилий и сделаем все, чтобы калининградцы не остались без большого футбола", - отметил Лепсая.

Новый гендиректор "Балтики" также сообщил, что в настоящее время для укрепления игрового состава идут переговоры с рядом сильных футболистов.

Лепсая окончил Государственный университет управления. В должности начальника спортивного отдела работал в футбольном клубе "Сатурн". Возглавлял консалтинговое агентство Innovation Sports Technologies.

После 24 туров текущего чемпионата ФНЛ "Балтика" с 17 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.