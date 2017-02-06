Футболисты ЦСКА сыграли вничью с "Эсбьергом" в товарищеском матче

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с датским "Эсбьергом" со счетом 0:0 в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе.

На матче присутствовал бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий. В следующей игре ЦСКА во вторник встретится с австрийским клубом ЛАСК.

В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 4 марта на своем поле сыграет с санкт-петербургским "Зенитом".