Футболисты ЦСКА сыграли вничью с "Эсбьергом" в товарищеском матче

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с датским "Эсбьергом" со счетом 0:0 в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе.
На матче присутствовал бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий. В следующей игре ЦСКА во вторник встретится с австрийским клубом ЛАСК.
В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 4 марта на своем поле сыграет с санкт-петербургским "Зенитом".