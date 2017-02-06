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Российские хоккеистки завоевали золотые медали Универсиады

Спорт
6 февраля, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
В финале россиянки победили команду Канады со счетом 4:1
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Хоккеистки сборной России

Хоккеистки сборной России

© almaty2017.com

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Хоккеистки сборной России в финальном матче победили команду Канады со счетом 4:1 и завоевали золотые медали Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

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Шайбы у победительниц забросили Ольга Сосина (12-я минута и 36-я минуты), Людмила Белякова (19) и Алевтина Штарева (52). У проигравших отличилась Кэтти Апперсон (32).

Игра началась с 20-минутной задержкой, что было связано с проблемами со льдом во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака в Алма-Ате. Матч должен был начаться в 17:00 мск. Во время разминки хоккеистки обратили внимание на небольшое повреждение ледового покрытия в центральном круге. Соперницам после выхода на арену пришлось дополнительно разминаться, пока организаторы устраняли проблему.

Ранее в матче за третье место сборная США обыграла команду Китая - 3:0.

Следующая зимняя Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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