Сборная России одержала досрочную победу в командном зачете Универсиады

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АЛМА-АТА, 6 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России одержала досрочную победу в командном зачете зимней Универсиады в Алма-Ате. Это произошло после того, как российские хоккеистки сумели завоевать для страны 23-е золото, а сборная по числу наград высшего достоинства стала недосягаема для ближайших преследователей.
В активе российских спортсменов за два дня до окончания Универсиады стало 23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимает Казахстан (10-6-11), третье - Южная Корея (8-4-5), четвертое - Япония (6-12-9), пятое - Польша (5-2-4).
На Универсиаде-2017 остались не разыгранными 16 комплектов наград. Представители Казахстана, ближайшего преследователя России, уже не претендуют на медали в четырех стартах: женском и мужском керлинге, мужском хоккее, а также в женском сноуборде (биг-эйре). Даже если хозяева выиграют все оставшиеся 12 золотых наград, то у них в активе будет 22 медали высшего достоинства против 23 российских.
Не сможет вмешаться в борьбу за первое место и команда Южной Кореи, представители которой уже выбыли из борьбы за награды в мужском хоккее, а также женском и мужском керлинге.
Универсиада завершится 8 февраля. Последними разыграют золото Игр мужские хоккейные сборные.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко