Нападающий "Баварии" Левандовски в шестой раз подряд признан футболистом года в Польше

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Нападающий немецкого клуба "Бавария" Роберт Левандовски в шестой раз подряд признан лучшим футболистом года в Польше. Об этом сообщает немецкий журнал Kicker.

"Я счастлив, что снова получил эту награду, она многое для меня значит. Это большая честь", - заявил Левандовски.

В прошлом сезоне Левандовски в составе "Баварии" выиграл чемпионат Германии, став лучшим бомбардиром с 30 забитыми мячами.