Матыцин: символично, что победу в общем зачете Универсиады России принесли хоккеистки

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Символично, что сборная России одержала досрочную победу в командном зачете зимней Универсиады, благодаря успеху хоккеисток в матче против команды Канады. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

В понедельник сборная России одержала досрочную победу в командном зачете зимней Универсиады в Алма-Ате. Это произошло после того, как российские хоккеистки завоевали для страны 23-е золото, а сборная по числу наград высшего достоинства стала недосягаема для ближайших преследователей. В финальном матче россиянки обыграли канадок со счетом 4:1.

"Нас никто не догонит и это большой успех. Символично, что он случился после победы наших хоккеисток в финальном матче против Канады, - сказал Матыцин. - Я, как президент FISU, рад, что такой матч состоялся. Наши хоккеистки продемонстрировали и волю к победе, и характер, да и переполненным трибунам матч, конечно же, понравился. У женского хоккея, безусловно, есть будущее".

"Мы все очень рады, что Россия сумела победить в общем зачете", - добавил собеседник ТАСС.

В активе российских спортсменов за два дня до окончания Универсиады стало 23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимает Казахстан (10-6-11), третье - Южная Корея (8-4-5). Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко