Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матыцин: символично, что победу в общем зачете Универсиады России принесли хоккеистки

Спорт
6 февраля, 20:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
По словам главы FISU, женская сборная России по хоккею продемонстрировала в финальном матче волю к победе
Поделиться
Материал из 1 страницы
Олег Матыцин

Олег Матыцин

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Символично, что сборная России одержала досрочную победу в командном зачете зимней Универсиады, благодаря успеху хоккеисток в матче против команды Канады. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Смотрите также
Хоккеистки сборной России
Российские хоккеистки завоевали золотые медали Универсиады

В понедельник сборная России одержала досрочную победу в командном зачете зимней Универсиады в Алма-Ате. Это произошло после того, как российские хоккеистки завоевали для страны 23-е золото, а сборная по числу наград высшего достоинства стала недосягаема для ближайших преследователей. В финальном матче россиянки обыграли канадок со счетом 4:1.

"Нас никто не догонит и это большой успех. Символично, что он случился после победы наших хоккеисток в финальном матче против Канады, - сказал Матыцин. - Я, как президент FISU, рад, что такой матч состоялся. Наши хоккеистки продемонстрировали и волю к победе, и характер, да и переполненным трибунам матч, конечно же, понравился. У женского хоккея, безусловно, есть будущее".

Смотрите также
Сборная России одержала досрочную победу в командном зачете Универсиады

"Мы все очень рады, что Россия сумела победить в общем зачете", - добавил собеседник ТАСС.

В активе российских спортсменов за два дня до окончания Универсиады стало 23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимает Казахстан (10-6-11), третье - Южная Корея (8-4-5). Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
{{$index+1}}
{{item.name}}
{{item.gold}}
 {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}}

Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
2
ОБСЕ фиксирует движение украинских РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе
3
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
4
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
5
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
6
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
7
Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией
Темы дня
Реклама