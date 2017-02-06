Матыцин: символично, что победу в общем зачете Универсиады России принесли хоккеистки

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МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Символично, что сборная России одержала досрочную победу в командном зачете зимней Универсиады, благодаря успеху хоккеисток в матче против команды Канады. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
В понедельник сборная России одержала досрочную победу в командном зачете зимней Универсиады в Алма-Ате. Это произошло после того, как российские хоккеистки завоевали для страны 23-е золото, а сборная по числу наград высшего достоинства стала недосягаема для ближайших преследователей. В финальном матче россиянки обыграли канадок со счетом 4:1.
"Нас никто не догонит и это большой успех. Символично, что он случился после победы наших хоккеисток в финальном матче против Канады, - сказал Матыцин. - Я, как президент FISU, рад, что такой матч состоялся. Наши хоккеистки продемонстрировали и волю к победе, и характер, да и переполненным трибунам матч, конечно же, понравился. У женского хоккея, безусловно, есть будущее".
"Мы все очень рады, что Россия сумела победить в общем зачете", - добавил собеседник ТАСС.
В активе российских спортсменов за два дня до окончания Универсиады стало 23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимает Казахстан (10-6-11), третье - Южная Корея (8-4-5). Универсиада завершится 8 февраля.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко