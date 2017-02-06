Хоккеистка Сорокина: выиграли Универсиаду, несмотря на то, что канадки нас "душили"

АЛМА-АТА, 6 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Хоккеистки сборной России выиграли в финале зимней Универсиады у канадок, несмотря на то, что те весь матч их "душили". Об этом ТАСС рассказала вратарь россиянок Мария Сорокина.

Сборная России выиграла у канадок со счетом 4:1 и досрочно принесла российской команде победу в общем зачете Игр в Алма-Ате.

"Канадки нас сегодня все время цепляли исподтишка, но сила в правде, поэтому мы и выиграли. Они нас сегодня весь матч "душили", а мы взяли и выиграли. Да, нам сегодня часто было очень трудно, но я в свою команду верю, поэтому не сомневалась в том, что мы победим, - сказала она. - Я верю в победу всегда, даже если и проигрываем".

"Я не могу передать словами, какая сегодня сумасшедшая поддержка трибун была. Просто огонь. Поэтому и игра давалась. Все здорово!", - добавила она.

Главный тренер сборной России Алексей Чистяков заявил, что тренеры не сомневались, что хоккеистки "вытащат" матч с канадками.

"Девчонки самоотверженно бросались под шайбы, наш вратарь просто умница - именно она вытащила игру, - сказал Чистяков. - На льду сегодня была настоящая команда: да, нас сегодня много удаляли, но мы к этому готовились. Давно я не видел, чтоб так хулиганили судьи, больше ничего не хочу про них говорить - вы сами все видели. Посмотрите на количество штрафов - 10 минут в третьем периоде мы играем втроем-вчетвером, но сомнений никаких у меня не было, я верил в своих девчонок, что они вытащат матч".

Специалист отметил и болельщиков, поддерживавших в основной своей массе сборную России. "Спасибо им огромное за поддержку. Из команды же персонально не хочу никого выделять. Девчонки сражались за свою команду, за свою страну - они очень хотели порадовать своих болельщиков и им это удалось".

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко