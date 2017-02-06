Нападающий "Каролины" Ахо призван первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Нападающий "Каролины" Себастьян Ахо признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба НХЛ.

Финский хоккеист в трех матчах своей команды на прошлой неделе набрал 5 очков (4 шайбы + 1 передача).

Второй звездой недели стал форвард "Миннесоты" Микаэль Гранлунд, в трех матчах набравший 6 (3+3) очков.

Третьей звездой признан вратарь "Лос-Анджелеса" Петер Будай, который вместе с командой одержал три победы в четырех играх, отразив 93% бросков по своим воротам.