Созин: переход во взрослый футбол для молодежи должен быть менее болезненным

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Переход во взрослый футбол для молодых игроков должен быть менее болезненным. Об этом журналистам по итогам заседания комитета детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС) сообщил заместитель председателя комитета Андрей Созин.

Второе заседание комитета в обновленном составе состоялось в понедельник в Доме футбола в Москве. По словам Созина, в российском футболе существует проблема большой компенсации, которую профессиональные клубы должны выплачивать детско-юношеским школам за переход футболиста. Многие профессиональные клубы второй лиги чемпионата России не могут себе позволить тратить большие деньги на молодого футболиста, из-за чего игроки покидают этот вид спорта.

Согласно регламенту РФС по статусу и переходам футболистов, сумма компенсации за подготовку игрока рассчитывается в зависимости от количества лет, в течение которых футболист был зарегистрирован за спортивной школой. В возрасте игрока от 12 до 15 лет профессиональный клуб должен заплатить по 20 тысяч рублей за каждый год. Начиная с 16 лет - по 40 тысяч рублей за год. Таким образом, максимальная базовая сумма, которую профессиональный клуб может заплатить детско-юношеской школе за переход футболиста, составляет больше 300 тысяч рублей.

"Главная задача комитета - чтобы как можно больше игроков из детско-юношеских школ оставалось в структуре футбола. Все, что обсуждалось на заседании, это рычаги воздействия. Основной вопрос заседания - компенсация молодых футболистов, переходящих из категории молодежного футбола во взрослый. До конца так и не решили, создали рабочую группу с предложениями", - сказал Созин.

"Очень нравится программа технического директора РФС Андрея Лексакова, которая заточена на то, чтобы переход 17-летнего футболиста во взрослый футбол проходил менее болезненно, чтобы больше футболистов оставалось, и мы уходили от лимита. Чтобы наши 17-летние футболисты хотя бы во второй лиге начинали играть. Главный вопрос компенсации: не у всех клубов второй лиги есть деньги, которые запрашиваются регламентом. В этом вопросе мы находим возможность для более плавного перехода во взрослый футбол", - добавил заместитель главы комитета.

Также он рассказал, что количество команд в первенстве России выпускного года (17-летние игроки), будет сокращено. "В этом году было 20, но это много - сейчас сделают 16 команд. Была очень взвешенная позиция у Лексакова, что играть должны только сильнейшие команды, спортивный принцип должен быть соблюден. Наша позиция была, что регионы должны играть обязательно", - отметил Созин.