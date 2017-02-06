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Российские спортсмены завоевали пять медалей в восьмой день Универсиады

Спорт
6 февраля, 20:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
В общекомандном зачете сборная России досрочно одержала победу
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© almaty2017.com

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали пять медалей - четыре золота и одну бронзу - в седьмой соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

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В составе российской сборной золото в понедельник завоевали лыжницы Лилия Васильева, Ольга Репницына и Анна Нечаевская в эстафете 3x5 км, лыжники Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин и Дмитрий Ростовцев в эстафете 4x7,5 км, конькобежка Анна Присталова в масс-старте и женская сборная по хоккею, в финале одолевшая девушек из Канады со счетом 4:1.

Бронзовая медаль досталась конькобежцу Александру Разоренову в масс-старте.

В общекомандном зачете сборная России досрочно одержала победу. На данный момент в активе россиян 51 награда - 23 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых.

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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