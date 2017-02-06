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Сейранов: сборная РФ выиграла общий зачет Универсиады-2017 благодаря боевому духу

Спорт
6 февраля, 21:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Руководитель РССС отметил, что судьи негативно повлияли на финальный матч россиянок с канадками - в третьем периоде арбитры довольно часто удаляли российских хоккеисток
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Сергей Сейранов

Сергей Сейранов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России выиграла общий зачет зимней Универсиады в Алма-Ате, в том числе, благодаря своему боевому духу. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

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В понедельник россияне благодаря победе женской сборной в финале хоккейного турнира за два дня до окончания соревнований обеспечили себе первое место в неофициальном командном зачете. На счету сборной России 23 золотые медали, у преследующей ее команды Казахстана - 10.

"Многие сборные на Универсиаду приехали первыми составами: тот же Казахстан в биатлоне выступал своей национальной сборной, которая поедет на чемпионат мира. У нас ребята, не члены основной сборной, даже в смешанной эстафете их обыграли - такой вот боевой дух у них, - сказал Сейранов. - Мы проводили собрание ребят, и у них настрой такой, что когда отечественный спорт прессуют, наша молодежь хочет доказать, что мы можем побеждать в яркой и бескомпромиссной борьбе. И каждый раз, если даже не удается выиграть или стать призерами, ребята показывают этот максимальный результат на сегодняшний день".

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Сборная России выиграла награды во всех видах спорта на Универсиаде, кроме шорт-трека. "Там у корейцев приехала первая команда, которая уступила всего одну медаль", - отметил Сейранов.

Руководитель РССС отметил, что судьи негативно повлияли на финальный матч россиянок с канадками - в третьем периоде арбитры довольно часто удаляли российских хоккеисток. "Действительно, судьи испортили финальную игру. Так судить нельзя, но по реакции зрителей все было понятно. Судили "в одну калитку", но девочки все равно молодцы - выстояли, несмотря на то, что соперник хотел выбить нашего капитана (Ольгу Сосину - прим. ТАСС)", - отметил он.

Следующая зимняя Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске. "Думаю, там все будет на высшем уровне: мы умеем организовывать спортивные состязания любого ранга, что показали и Универсиада в Казани, и Олимпиада в Сочи. Что касается нынешней Универсиады, то есть некоторые моменты организационного характера, но наши коллеги стараются прогрессировать. Главное, даже если что-то не получается, они проявляют гостеприимство, дружелюбие ко всем гостям", - подчеркнул Сейранов.

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