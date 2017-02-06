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Футболист Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры

Спорт
6 февраля, 21:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Французский форвард в разное время выступал за английский "Ливерпуль", французский "Марсель", итальянский "Лацио" и российскую "Кубань"
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Джибриль Сиссе

Джибриль Сиссе

© EPA/ANDREA STACCIOLI

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Французский футболист Джибриль Сиссе объявил о завершении профессиональной карьеры. Слова футболиста приводит портал Yahoo! Sports.

"Мне нравилось играть в футбол, до сих пор это было частью моей жизни. Я хотел бы продолжить играть, но должен признать, что футбол для меня закончился", - заявил 35-летний Сиссе.

Сиссе не играет с октября 2015 года. В настоящее время он планирует стать консультантом портала Yahoo! Sports.

Сиссе в разное время выступал за английский "Ливерпуль", французский "Марсель", итальянский "Лацио" и российскую "Кубань".

В составе сборной Франции Сиссе провел 41 матч и забил девять мячей, также он является победителем Кубка конфедераций 2003 года.

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