Футболист Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Французский футболист Джибриль Сиссе объявил о завершении профессиональной карьеры. Слова футболиста приводит портал Yahoo! Sports.

"Мне нравилось играть в футбол, до сих пор это было частью моей жизни. Я хотел бы продолжить играть, но должен признать, что футбол для меня закончился", - заявил 35-летний Сиссе.

Сиссе не играет с октября 2015 года. В настоящее время он планирует стать консультантом портала Yahoo! Sports.

Сиссе в разное время выступал за английский "Ливерпуль", французский "Марсель", итальянский "Лацио" и российскую "Кубань".

В составе сборной Франции Сиссе провел 41 матч и забил девять мячей, также он является победителем Кубка конфедераций 2003 года.