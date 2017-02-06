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"Сочи" обыграл "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
6 февраля, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 4:2
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Хоккеисты "Сочи"

Хоккеисты "Сочи"

© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. "Сочи" обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сочи" отличились Павел Падакин (11-я минута), Андре Петерссон (25), Эрик О'Делл (28) и Илья Крикунов (60). У проигравших отличились Каспарас Даугавиньш (17) и Дмитрий Семин (30).

"Сочи" набрал 88 очков после 57 матчей и занимает девятую строчку в таблице Западной конференции. "Торпедо" идет пятым с 102 очками в 57 матчах.

Следующий матч "Сочи" проведет 14 февраля на выезде против московского ЦСКА, "Торпедо" в тот же день также в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью".

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