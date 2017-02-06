Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бутов: IAAF в ближайшее время вынесет решение по заявкам российских легкоатлетов

Спорт
6 февраля, 23:23 дата обновления: 6 февраля, 23:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
На данный момент 35 российских легкоатлетов подали индивидуальные заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе
Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Бутов

Михаил Бутов

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Специальное созданное Бюро Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ближайшее время даст ответы на индивидуальные заявки российских легкоатлетов, желающих в создавшихся условиях выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС член совета IAAF Михаил Бутов, который также входит в президиум Всероссийской федерации легкой атлетики.

Смотрите также
Российская легкоатлетка Дарья Клишина
Российские легкоатлеты не смогут выступить под национальным флагом на ЧМ-2017

6 февраля состоялся очередной совет IAAF, который принял ряд решений по российской легкой атлетике, чья федерация до сих пор не восстановлена в своих международных правах.

"Мы сегодня услышали на пресс-конференции, что восстановление ВФЛА в своих правах возможно не раньше ноября, это конечно, очень печально - заметил Бутов. - Возвращение ВФЛА увязывается с восстановлением РУСАДА, а оно по проекту пока намечено на ноябрь. В этих реалиях нам придется дальше жить. По российским спортсменам, которые могут получить возможность выступать в нейтральном статусе, ничего нового не принято - в ближайшее время IAAF даст ответ на полученные заявки".

"Подтверждено, что нашим спортсменам в этом статусе будет разрешено выступать на чемпионатах Европы и мира. Ну а дальше следуют все те же претензии по необходимости изменений нашей антидопинговой культуры, менталитету. Надо объединиться на основе жесткого противостояния применению запрещенных средств и дальше работать, создавать и развивать точки роста современной легкой атлетики. Да и в пример другим", - отметил собеседник агентства.

На данный момент 35 российских легкоатлетов согласно рекомендации IAAF, выработанной на время отстранения ВФЛА, подали индивидуальные заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе в соответствии с правилами.

Разрешение юным атлетам РФ выступать на международных стартах - разумный шаг

Бутов назвал решение IAAF допустить до участия в международных соревнованиях российских легкоатлетов не старше 15 лет логичным и разумным.

"Главным позитивным итогом Совета IAAF стало разрешение выступать на международных соревнованиях российским спортсменам до 15 лет, - заметил Бутов. -  Мы давно просили об этом рабочую группу, да и я писал на эту тему в Совет. Это логичный и разумный шаг".

Смотрите также

IAAF допустила российских легкоатлетов в возрасте до 15 лет до международных стартов
IAAF оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов
IAAF временно запретила легкоатлетам менять спортивное гражданство

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
2
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
3
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
4
Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией
5
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
6
ОБСЕ фиксирует движение украинских РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе
7
Во фракции Тимошенко занялись отставкой украинского правительства
Темы дня
Реклама