Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УЕФА вынесет решение по матчу ЛЧ между киевским "Динамо" и "Бешикташем" 23 февраля

Спорт
6 февраля, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
УЕФА вменяет украинскому клубу следующие нарушения: беспорядки с участием болельщиков, бросание файеров, блокировка лестниц и недостаточный уровень организации безопасности
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет дисциплинарное решение по матчу шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и стамбульским "Бешикташем" 23 февраля. Об этом сообщает телеканал Football24 со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Массовые конфликты между украинскими и турецкими фанатами произошли до матча. В частности, в одной из стычек недалеко от национального спорткомплекса "Олимпийский" приняло участие около 70 человек. Они перебрасывались файерами и дымовыми шашками, в результате были разбиты двери парикмахерской и пункта обмена валюты. По информации украинской полиции, в ходе беспорядков пострадали несколько человек.

УЕФА вменяет "Динамо" следующие нарушения: беспорядки с участием болельщиков, бросание файеров, блокировка лестниц и недостаточный уровень организации безопасности. Нарушения со стороны "Бешикташа" касаются беспорядков с участием болельщиков, порчи имущества и бросания файеров.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит дело 2 февраля, однако слушание по делу было перенесено.

Встреча завершилось разгромной победой киевлян - 6:0.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
2
Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией
3
Саша Соколов: у меня голова совершенно русская
4
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
5
ОБСЕ фиксирует движение украинских РСЗО у линии соприкосновения в Донбассе
6
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
7
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
Темы дня
Реклама