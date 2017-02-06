УЕФА вынесет решение по матчу ЛЧ между киевским "Динамо" и "Бешикташем" 23 февраля

Fox News сообщила, что будут даны разъяснения по поводу грубых слов журналиста о ПутинеМеждународная панорама 7 февраля, 0:56
"Гремио" заинтересован в приобретении футболиста "Анжи" ШандаоСпорт 7 февраля, 0:56
"Известия": Шувалов рассказал об обустройстве улиц моногородов с помощью краудсорсингаЭкономика и бизнес 7 февраля, 0:47
"Известия": Шувалов заявил, что правительство РФ не собирается приватизировать РЖДЭкономика и бизнес 7 февраля, 0:35
Чемпионат мира по горнолыжному спорту стартует в ШвейцарииСпорт 7 февраля, 0:25
Главы МИД РФ и Афганистана обсудят сотрудничество двух странПолитика 7 февраля, 0:22
ВФЛА ждет восстановления РУСАДА: отстранение легкоатлетов оставлено в силеСпорт 7 февраля, 0:06
Бутов: IAAF в ближайшее время вынесет решение по заявкам российских легкоатлетовСпорт 6 февраля, 23:23
IAAF временно запретила легкоатлетам менять спортивное гражданствоСпорт 6 февраля, 22:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет дисциплинарное решение по матчу шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и стамбульским "Бешикташем" 23 февраля. Об этом сообщает телеканал Football24 со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Массовые конфликты между украинскими и турецкими фанатами произошли до матча. В частности, в одной из стычек недалеко от национального спорткомплекса "Олимпийский" приняло участие около 70 человек. Они перебрасывались файерами и дымовыми шашками, в результате были разбиты двери парикмахерской и пункта обмена валюты. По информации украинской полиции, в ходе беспорядков пострадали несколько человек.
УЕФА вменяет "Динамо" следующие нарушения: беспорядки с участием болельщиков, бросание файеров, блокировка лестниц и недостаточный уровень организации безопасности. Нарушения со стороны "Бешикташа" касаются беспорядков с участием болельщиков, порчи имущества и бросания файеров.
Ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит дело 2 февраля, однако слушание по делу было перенесено.
Встреча завершилось разгромной победой киевлян - 6:0.