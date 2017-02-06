УЕФА вынесет решение по матчу ЛЧ между киевским "Динамо" и "Бешикташем" 23 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет дисциплинарное решение по матчу шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и стамбульским "Бешикташем" 23 февраля. Об этом сообщает телеканал Football24 со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Массовые конфликты между украинскими и турецкими фанатами произошли до матча. В частности, в одной из стычек недалеко от национального спорткомплекса "Олимпийский" приняло участие около 70 человек. Они перебрасывались файерами и дымовыми шашками, в результате были разбиты двери парикмахерской и пункта обмена валюты. По информации украинской полиции, в ходе беспорядков пострадали несколько человек.

УЕФА вменяет "Динамо" следующие нарушения: беспорядки с участием болельщиков, бросание файеров, блокировка лестниц и недостаточный уровень организации безопасности. Нарушения со стороны "Бешикташа" касаются беспорядков с участием болельщиков, порчи имущества и бросания файеров.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит дело 2 февраля, однако слушание по делу было перенесено.

Встреча завершилось разгромной победой киевлян - 6:0.