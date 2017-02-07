Четверо болельщиков футбольного клуба "Атлетико" погибли в автокатастрофе

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Четверо болельщиков мадридского футбольного клуба "Атлетико" погибли в автокатастрофе. Об этом сообщает Twitter официального фан- клуба "Атлетико".

ДТП произошло в городе Торре-Пачеко. Сообщается, что при столкновении двух автомобилей погибло пять человек, четверо из которых являлись болельщиками "Атлетико". Мадридский клуб принес соболезнования близким и родным погибших.

Также отмечается, что фан-клуб попросил руководство "Атлетико" договориться о том, чтобы второй матч полуфинала Кубка Испании против "Барселоны", который состоится во вторник в Барселоне (начало - 23:00 мск), начался с минуты молчания в память о погибших.

Pedimos #1minutoporlosatleticosdetorrepacheco en la #copadelrey a la @rfef #FCBAtleti en memoria de los #atleticos de #TorrePacheco pic.twitter.com/9NGtHpiN1N — Atléticos de Lorca (@Atleticoslorca) 6 февраля 2017 г.