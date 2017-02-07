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Четверо болельщиков футбольного клуба "Атлетико" погибли в автокатастрофе

Спорт
7 февраля, 2:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Фан-клуб "Атлетико" попросил с минуты молчания начать второй матч полуфинала Кубка Испании против "Барселоны", который пройдет во вторник на арене "Камп Ноу"
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Четверо болельщиков мадридского футбольного клуба "Атлетико" погибли в автокатастрофе. Об этом сообщает Twitter официального фан- клуба "Атлетико".

ДТП произошло в городе Торре-Пачеко. Сообщается, что при столкновении двух автомобилей погибло пять человек, четверо из которых являлись болельщиками "Атлетико". Мадридский клуб принес соболезнования близким и родным погибших.

Также отмечается, что фан-клуб попросил руководство "Атлетико" договориться о том, чтобы второй матч полуфинала Кубка Испании против "Барселоны", который состоится во вторник в Барселоне (начало - 23:00 мск), начался с минуты молчания в память о погибших. 

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