Четверо болельщиков футбольного клуба "Атлетико" погибли в автокатастрофе

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Четверо болельщиков мадридского футбольного клуба "Атлетико" погибли в автокатастрофе. Об этом сообщает Twitter официального фан- клуба "Атлетико".
ДТП произошло в городе Торре-Пачеко. Сообщается, что при столкновении двух автомобилей погибло пять человек, четверо из которых являлись болельщиками "Атлетико". Мадридский клуб принес соболезнования близким и родным погибших.
Также отмечается, что фан-клуб попросил руководство "Атлетико" договориться о том, чтобы второй матч полуфинала Кубка Испании против "Барселоны", который состоится во вторник в Барселоне (начало - 23:00 мск), начался с минуты молчания в память о погибших.
Pedimos #1minutoporlosatleticosdetorrepacheco en la #copadelrey a la @rfef #FCBAtleti en memoria de los #atleticos de #TorrePacheco pic.twitter.com/9NGtHpiN1N— Atléticos de Lorca (@Atleticoslorca) 6 февраля 2017 г.