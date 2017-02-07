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ЦСКА намерен купить футболиста "Спортинга" Зегелара за €5 млн

Спорт
7 февраля, 2:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Голландский футболист выступает за "Спортинг" с сезона-2015/16
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Марвин Зегелар

Марвин Зегелар

© EPA/GUIDO KIRCHNER

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение лиссабонскому "Спортингу" о покупке голландского защитника Марвина Зегелара. Об этом сообщает португальское издание Noticias ao Minuto.

Российский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста €5 миллионов. Отмечается, что предложение о покупке уже поступило "Спортингу". По данным известного портала Тransfermarkt, текущая стоимость голландца составляет €4 млн.

Зегелар, выступавший за юношеские команды амстердамского "Аякса", играет на позиции левого защитника или полузащитника. 1 июня 2016 года "Спортинг" приобрел футболиста у португальского клуба "Риу Аве" за €1 млн. В составе "Спортинга" голландец сыграл 29 матчей за два сезона, в которых забил один гол.

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