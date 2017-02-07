ЦСКА намерен купить футболиста "Спортинга" Зегелара за €5 млн

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение лиссабонскому "Спортингу" о покупке голландского защитника Марвина Зегелара. Об этом сообщает португальское издание Noticias ao Minuto.

Российский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста €5 миллионов. Отмечается, что предложение о покупке уже поступило "Спортингу". По данным известного портала Тransfermarkt, текущая стоимость голландца составляет €4 млн.

Зегелар, выступавший за юношеские команды амстердамского "Аякса", играет на позиции левого защитника или полузащитника. 1 июня 2016 года "Спортинг" приобрел футболиста у португальского клуба "Риу Аве" за €1 млн. В составе "Спортинга" голландец сыграл 29 матчей за два сезона, в которых забил один гол.