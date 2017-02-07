ЦСКА намерен купить футболиста "Спортинга" Зегелара за €5 млн

СМИ: в США создается новый центр для информационной войны против РоссииМеждународная панорама 7 февраля, 3:59
Генсек ООН считает, что угроза совершения крупных терактов в Европе сохраняетсяМеждународная панорама 7 февраля, 3:28
Присяжные суда между Поветкиным и Уайлдером отобраны в Нью-ЙоркеСпорт 7 февраля, 3:00
CNN: рэпер Канье Уэст удалил сообщения о Трампе в своем аккаунте в TwitterКультура 7 февраля, 2:46
ЦСКА намерен купить футболиста "Спортинга" Зегелара за €5 млнСпорт 7 февраля, 2:40
Белый дом посоветовал газете The New York Times извиниться перед ТрампомМеждународная панорама 7 февраля, 2:25
В Хабаровском крае завершилось учение расчетов комплексов С-300Армия и ОПК 7 февраля, 2:21
СМИ: конгрессмен Шифф считает, что Трамп поставил на кон репутацию ради отношений с РФМеждународная панорама 7 февраля, 2:05
В Boeing рассказали, что продолжаются переговоры о покупке США мест на "Союзах"Космос 7 февраля, 1:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение лиссабонскому "Спортингу" о покупке голландского защитника Марвина Зегелара. Об этом сообщает португальское издание Noticias ao Minuto.
Российский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста €5 миллионов. Отмечается, что предложение о покупке уже поступило "Спортингу". По данным известного портала Тransfermarkt, текущая стоимость голландца составляет €4 млн.
Зегелар, выступавший за юношеские команды амстердамского "Аякса", играет на позиции левого защитника или полузащитника. 1 июня 2016 года "Спортинг" приобрел футболиста у португальского клуба "Риу Аве" за €1 млн. В составе "Спортинга" голландец сыграл 29 матчей за два сезона, в которых забил один гол.