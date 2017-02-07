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Присяжные суда между Поветкиным и Уайлдером отобраны в Нью-Йорке

Спорт
7 февраля, 3:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По словам сотрудника пресс-службы федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, во вторник стороны выступят со вступительным словом
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Российский боксер Александр Поветкин

Российский боксер Александр Поветкин

© Антон Новодережкин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Стороны завершили формирование коллегии присяжных заседателей, которая решит исход разбирательства между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

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"Они завершили подбор присяжных", - указал сотрудник пресс-службы. "Процесс должен начаться завтра (сегодня по мск - прим. ТАСС)", - добавил он. Как ожидается, в течение дня стороны выступят со вступительным словом.

Как указал представитель пресс-службы, жюри, в частности, предстоит решить, следует ли проводить одно совместное разбирательство, в рамках которого будут рассмотрены претензии Уайлдера к Поветкину и наоборот, или два раздельных процесса. Сотрудник не уточнил, как долго может продолжаться судебный процесс.

В конце июня 2016 года руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы российского супертяжеловеса, подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в суд в Нью-Йорке. Сумма иска составила $34,5 млн.

Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая 2016 года в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем WBC завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.

В настоящий момент в отношении Поветкина ведется новое расследование после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного препарата остарина. Пробы "А" и "Б" дали положительный результат. Поветкин был также исключен из рейтинга WBC.

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