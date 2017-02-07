"Лейкерс" без Мозгова в составе победили "Нью-Йорк" в матче НБА

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Нью-Йорк" со счетом 121:107 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Нью-Йорка" Кармело Энтони, набравший 26 очков и сделавший пять передач. В составе "Лейкерс" самым результативным стал защитник Лу Уильямс, на счету которого 22 очка.

Российский центровой гостей Тимофей Мозгов не принимал участия в матче.

"Лейкерс" одержали 18-ю победу в 54 матчах сезона-2016/17 и занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Нью-Йорк" идет 11-м на Востоке, имея в активе 22 победы после 53 игр. В следующей встрече 9 февраля "Лейкерс" на выезде сыграют против "Детройта", в тот же день "Нью-Йорк" в гостях встретится с "Лос-Анджелес Клипперс".

Остальные результаты игрового дня:

"Вашингтон" - "Кливленд" - 135:140 ОТ;

"Индиана" - "Оклахома" - 93:90;

"Атланта" - "Юта" - 95:120;

"Детройт" - "Филадельфия" - 113:96;

"Торонто" - "Клипперс" - 118:109.