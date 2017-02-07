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"Сент-Луис" обыграл "Филадельфию" в регулярном матче НХЛ

Спорт
7 февраля, 6:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Голкипер "Сент-Луиса" Картер Хаттон, отразивший все 26 бросков, был признан первой звездой встречи
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Картер Хаттон

Картер Хаттон

© AP Photo/Billy Hurst

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Сент-Луис" победил "Филадельфию" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Шайбы забросили Пол Штясны (36-я минута) и Кенни Агостино (43), для которого этот гол стал первым в составе "Сент-Луиса". Голкипер "Сент-Луиса" Картер Хаттон, отразивший все 26 бросков, был признан первой звездой встречи, Агостино стал второй звездой, форвард "Филадельфии" Ник Казинс - третьей.

Российские игроки "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко (18 минут 19 секунд в игре, один силовой прием) и Иван Барбашев (7 минут 27 секунд, два силовых приема, один заблокированный бросок) не набрали результативные баллы. Причем Тарасенко впервые с 12 января не нанес ни одного броска по воротам соперников в матче НХЛ. Российский защитник Филадельфии" Иван Проворов в очередной раз стал самым играющим хоккеистом в своей команде, проведя на площадке 24 минуты и 17 секунд. 20-летний хоккеист нанес три броска и провел два силовых приема.

Благодаря победе "Сент-Луис" поднялся на восьмую строчку в таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 53 матчах. "Филадельфия" идет седьмой в турнирной таблице Востока имея в активе 59 очков после 54 игр.

В следующем матче в ночь на среду "Сент-Луис" на выезде сыграет против "Оттавы", "Филадельфия" 9 февраля дома встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".

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