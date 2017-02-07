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Сборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах

Спорт
7 февраля, 8:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
За день до окончания соревнований в активе сборной России 57 медалей
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Универсиадах.

Во вторник российские керлингистки стали серебряными призерами Универсиады в казахстанской Алма-Ате, принеся сборной 57-ю медаль на текущих соревнованиях (23 золотые, 21 серебряная, 13 бронзовых). Предыдущий рекорд был также установлен россиянами на Универсиаде-2015 и составлял 56 наград (20-18-18).

Россияне досрочно обеспечили себе победу в командном зачете Универсиады-2017. Соревнования завершатся 8 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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