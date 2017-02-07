Сборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах

УФССП: охранять покинутое в Приморье судно Yeruslan должен был его капитанВ стране 7 февраля, 8:28
Российские керлингистки проиграли канадкам в финале УниверсиадыСпорт 7 февраля, 8:20
Трамп рассказал о своих хороших отношениях с ОбамойМеждународная панорама 7 февраля, 8:01
Исследование: китайский ICBC впервые стал самым дорогим банковским брендом в миреЭкономика и бизнес 7 февраля, 7:52
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирской области превысила 70%В стране 7 февраля, 7:44
Сосина: судьи в хоккейном финале Универсиады-2017 были на стороне канадокСпорт 7 февраля, 7:34
Фийон укрепил позиции в правоцентристском лагере для продолжения спора за пост президентаМеждународная панорама 7 февраля, 7:29
В Токио назвали южные Курилы "исконными территориями Японии"Международная панорама 7 февраля, 7:07
"Сент-Луис" обыграл "Филадельфию" в регулярном матче НХЛСпорт 7 февраля, 6:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Универсиадах.
Во вторник российские керлингистки стали серебряными призерами Универсиады в казахстанской Алма-Ате, принеся сборной 57-ю медаль на текущих соревнованиях (23 золотые, 21 серебряная, 13 бронзовых). Предыдущий рекорд был также установлен россиянами на Универсиаде-2015 и составлял 56 наград (20-18-18).
Россияне досрочно обеспечили себе победу в командном зачете Универсиады-2017. Соревнования завершатся 8 февраля.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко